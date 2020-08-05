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В ОАЭ пылает один из крупнейших рынков: фото, видео

5 августа, 20:25

Елена Вус Елена Вус

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается

В среду, 5 августа, в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Аджман вспыхнул крупный пожар на городском рынке, который является популярной достопримечательностью города. Огнем охвачена практически вся территория торговых рядов.

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Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя видео.

По их словам, весь город заволокло дымом, а расположенную рядом с рынком больницу пришлось эвакуировать.

На месте работают экстренные службы. О пострадавших и погибших на данный момент информации нет.

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Также отмечается, что рынок был долго закрыт из-за коронавируса.

Ранее в третьем по величине городе Объединенных Арабских Эмиратов Шардже загорелся 40-этажный небоскреб. Пламя охватило почти все высоченное здание. Жителей небоскреба и минимум пяти близлежащих зданий эвакуировали. О жертвах или пострадавших в результате пожара не сообщается. Но большое количество автомобилей было повреждено из-за обломков, падающих с высотного здания.

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