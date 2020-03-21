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В ОАЭ зафиксировали новый температурный рекорд

21 марта, 11:45

Татьяна Очеретяна

Температура снизилась из-за проливных дождей

В Объединенных Арабских Эмиратах в связи с проливными дождями зафиксировали рекордно низкую температуру за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на метеорологическую службу.

В самом крупном эмирате страны Абу-Даби зафиксировали 12,9 градусов по Цельсию. В акватории Персидского и Оманского заливов наблюдается сильное волнение.

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Напомним, на протяжении 2019 года ряд стран европейских установили новые температурные рекорды. Например, 28 июня во французском городе Галларг-ле-Монтюе температура достигла 45,9 градусов. Это самая высокая температура из когда-либо регистрировавшихся на территории Франции. Австрия пережила самый жаркий июнь в истории метеонаблюдений, температура была в среднем на 4,5 градуса выше средних значений.

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Кроме того, в феврале 2020 года в Антарктике побили второй температурный рекорд за две недели. в ночь на 14 февраля температура на континенте Антарктида поднялась до 20,75 градусов тепла.

Также мы рассказывали, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5°С.

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ОАЭ погода температурный рекорд

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