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В курортном городе Турции прогремел взрыв

28 мая, 10:09

В результате взрыва погиб рабочий табачной фабрики


Во вторник утром, 28 мая, в турецкой провинции Измир прогремел взрыв на табачной фабрике. Об этом передает "Сегодня" со ссылкой на местные СМИ.

В результате взрыва погиб рабочий, который в то время находился у производственного котла.  Еще один человек ранен. Мужчину доставили в местную больницу. Причины трагедии пока неизвестны. 

"На табачной фабрике в городе Тир в провинции Измир, в результате взрыва на производстве один человек погиб, еще один получил ранения", – сообщили спасатели.

Напомним, в Таиланде произошел взрыв на грузовом судне. В результате возникшего пожара пострадали по меньшей мере 130 человек, сообщает Bangkok Post. Взрыв произошел утром, в субботу 25 мая, на южнокорейском судне KMTC Hongkong. По предварительным данным, взорвались контейнеры с гипохлоритом кальция. Ликвидация возгорания продолжалась до вечера.

Кроме того,  несколько мощных взрывов прогремели в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в результате пожара на, как минимум, семи нефтяных танкерах.

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Тег Турция, взрыв, измир

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