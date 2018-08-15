В одном из университетов Рио-де-Жанейро прогремел взрыв

В одном из университетов в Рио-де-Жанейро произошел взрыв, есть пострадавшие. По меньшей мере три человека пострадали.

Взрыв прогремел в здании Федерального университета Рио-де-Жанейро.

По имеющимся данным, причиной ЧП стало взаимодействие химических реагентов в одной из лабораторий учебного заведения. Среди пострадавших – двое студентов и преподаватель, они госпитализированы. На месте взрыва возник пожар. Сейчас пожарные, прибывшие на место инцидента, борются с огнем.

Напомним, около 70 человек пострадали и двое погибли в результате взрыва в городе Болонья.

Как известно, причиной произошедшего стал взрыв бензовоза. 6 августа в окрестностях аэропорта имени Гульельмо Маркони в Болонье прогремел мощный взрыв. Как предполагается, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Ранее сообщалось,что в результате происшествия пострадали не менее 55 человек, один человек погиб. К взрыву привело столкновение грузовика с другой машиной. По предварительной информации, взорвались и загорелись химикаты, которые перевозил грузовик. Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом происшествия. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.



