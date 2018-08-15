В одном из университетов Рио-де-Жанейро прогремел взрыв

Сегодня, 18:30

Среди пострадавших – двое студентов и преподаватель, они госпитализированы

Фото: twitter.com/BrazilianReport
Фото: twitter.com/BrazilianReport

В одном из университетов в Рио-де-Жанейро произошел взрыв, есть пострадавшие. По меньшей мере три человека пострадали.

Взрыв прогремел в здании Федерального университета Рио-де-Жанейро. 

По имеющимся данным, причиной ЧП стало взаимодействие химических реагентов в одной из лабораторий учебного заведения. Среди пострадавших – двое студентов и преподаватель, они госпитализированы. На месте взрыва возник пожар. Сейчас пожарные, прибывшие на место инцидента, борются с огнем.

Напомним, около 70 человек пострадали и двое погибли в результате взрыва в городе Болонья.

Как известно, причиной произошедшего стал взрыв бензовоза. 6 августа в окрестностях аэропорта имени Гульельмо Маркони в Болонье прогремел мощный взрыв. Как предполагается, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Ранее сообщалось,что в результате происшествия пострадали не менее 55 человекодин человек погиб. К взрыву привело столкновение грузовика с другой машиной. По предварительной информации, взорвались и загорелись химикаты, которые перевозил грузовик. Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом происшествия. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.
взрыв, лаборатория, Рио-де-Жанейро, университет
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Твиттер

В Бельгии в жилом доме прогремел взрыв

4 Марта, 01:56

Фасад здания разрушен, власти города приняли решение об эвакуации жителей дома

Донбасс

В Донецке прогремел взрыв. Фото из открытых источников

Взрыв в центре Донецка: появились подробности

12 Марта, 17:59

На днях в Кировском районе Донецка, неподалеку от кафе "СССР", раздался взрыв, от которого пострадали гражданские
Загрузка...

Другие новости

В Киеве проходит акция в память о погибшем журналисте Павле Шеремете

20 Июля, 11:45

Люди несут цветы на место взрыва и напоминают, что убийц до сих пор не нашли

Запад

Фото: пресс-служба ГСЧС

В Тернополе произошел взрыв в многоэтажке: двое раненых

18 Июля, 09:49

В результате взрыва мужчина и его малолетний сын получили ранения

Днепр

Фото: пресс-служба ГСЧС

В Кривом Роге прогремел мощный взрыв в жилой многоэтажке: появились фото и видео

17 Июля, 08:59

Взрыв произошел на восьмом этаже 9-этажного дома

Другие страны

Фото: pixabay.com

Взрыв в сирийском Алеппо: много жертв

15 Апреля, 02:33

На место происшествия прибывают машины скорой помощи и спасательные расчеты
Загрузка...