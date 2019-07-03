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В одной из стран Латинской Америки обнаружен неизвестный смертельный вирус

3 июля, 05:32

Боливия просит остальные страны помочь ей с определением заболевания, которое уже отняло первую жизнь

Фото: REUTERS/Bobby Yip
Фото: REUTERS/Bobby Yip.

Боливия, где ранее автобус с пассажирами сорвался в 300-метровое ущелье, просит международное сообщество о помощи – определить обнаруженное в стране ранее неизвестное смертельное вирусное заболевание.

По словам боливийского министра здравоохранения Габриэлы Монтаньо, поводом для тревоги послужила смерть одной пациентки. Еще двое заболевших на данный момент находятся в палате интенсивной терапии, а еще у троих проявились признаки этого заболевания, но пока речь идет лишь о подозрении.

Глава Минздрава отметила, что власти страны уже приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры. Монтаньо также допускает, что причиной тревоги может быть неизвестная ранее форма гриппа либо лихорадка Денге.

Власти Боливии в связи со складывающейся ситуацией обратились к международному медицинскому сообществу за помощью в определении этого вирусного заболевания.

Напомним, ранее в Таиланде объявили эпидемии геморрагической лихорадки Денге. С начала года в королевстве по официальным данным заболели 28 785 человека, из которых 43 скончались. Сильнее всего болезнь распространялась в пяти провинциях Таиланда: Трат, Убон Ратчатхани, Чантабури, Сакаео и Мукдахан.

Мы также писали, что в начале этого месяца в Конго зафиксирована мощная вспышка смертельной лихорадки Эбола. В стране уже заболели более двух тысяч человек, при этом две третьи случаев заболевания – со смертельным исходом.


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Тег Боливия, вирус, заболевание, инфекция, болезнь, Латинская Америка

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