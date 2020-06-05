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В одной из стран Южной Америки зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом за сутки

5 июня, 02:37

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Боготе зафиксировано 11 782 случая заражения

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило о выявлении 1 776 новых случаев заражения коронавирусом на территории страны, что является самым высоким суточным приростом для этой южноамериканской республики. Общее число инфицированных составило 35 120.

"4 июня мы подтвердили выздоровление 633 пациентов, 1 776 новых случаев заражения и 42 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 12 921, пациентов с коронавирусом — 35 120, умерших — 1 087", — отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

В Боготе зафиксировано 11 782 случая заражения.

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17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения продолжительностью 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 31 мая. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта.

Ранее сообщалось, что во всех странах Северной и Южной Америки зафиксированы заражение коронавирусом.

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Колумбия южная америка коронавирус

Источник: ТАСС

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