В одной из стран Южной Америки зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом за сутки

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило о выявлении 1 776 новых случаев заражения коронавирусом на территории страны, что является самым высоким суточным приростом для этой южноамериканской республики. Общее число инфицированных составило 35 120.

"4 июня мы подтвердили выздоровление 633 пациентов, 1 776 новых случаев заражения и 42 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 12 921, пациентов с коронавирусом — 35 120, умерших — 1 087", — отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

В Боготе зафиксировано 11 782 случая заражения.

Реклама В тренде Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтами

17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения продолжительностью 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 31 мая. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта.

Ранее сообщалось, что во всех странах Северной и Южной Америки зафиксированы заражение коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама