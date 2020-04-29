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В ООН напомнили союзникам Путина: изменения в Ливии должны быть демократическими, а не военными

29 апреля, 00:21

Елена Кузьмич

«Наша позиция неизменна», - заявили в ООН

ООН поддерживает политическое соглашение об урегулировании в Ливии, где ранее захватили базу путинских наемников, и выступает против любых изменений, достигаемых военным путем. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Ливийской национальной армии о том, что она берет на себя управление страной и прекращает действие Схиратского соглашения.

"Наша позиция неизменна. Для нас ливийское политическое соглашение, учрежденные им институты остаются единственной международно признанной формой правления в Ливии, это подтверждает и резолюция СБ ООН", – подчеркнул он. "Любые политические изменения должны проходить демократическим путем, а не через военные действия", – заметил Дюжаррик.

Ранее командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар пообещал работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа. Схиратское соглашение, по его словам, разрушило страну, поставило ее в опасное положение, а "теперь стало частью темного прошлого". В ответ Президентский совет Правительства национального согласия Ливии назвал заявление Хафтара о дезавуировании Схиратского соглашения фарсом и попыткой нового переворота в стране.

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Этот документ, подписанный в декабре 2015 года в марокканском Схирате, основан на мирном плане ООН. Соглашение предусматривает создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьер-министром Фаизом Сарраджем.

Напомним, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в охваченной гражданской войной Ливии действуют более двух тысяч российских наемников, которые воюют против международно признанного Правительства национального согласия.

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Также сообщалось, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК "Вагнер".

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Россия Ливия война ООН правительство

Источник: ТАСС

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