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В ООН подтвердили, что в Ливии воюет секретная "армия Путина"

7 мая, 13:24

Станислав Кожемякин

В гражданской войне против международно признанного ливийского правительства воюют до 1200 россиян

Сотни наемников из частной российской военной компании "Вагнер" принимают участие в гражданской войне в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара, который выступил против официального Триполи.

Об этом, как сообщает Deutsche Welle, говорится в докладе ООН, который был опубликован 7 мая. Авторы отчета оценили количество наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии от 800 до 1200 человек.

Они совместной с подконтрольной Хафтару Ливийской национальной армией принимают участие в воздушных, артиллерийских, а также снайперских обстрелах позиций сформированного при поддержке ООН Правительства национального согласия, которое пользуется поддержкой США и других стран Запада.

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Стоит отметить, что ЧВК "Вагнер" принадлежит так называемому "повару Путина" – российскому олигарху Евгению Пригожину. Наемники этой компании были замечены во многих странах и принимали участие во многих вооруженных конфликтах, включая войну на Донбассе.

Присутствие россиян в Ливии возмутило, среди прочих, Турцию, которая поддерживает ПНС. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране действуют более 2,4 тысяч российских наемников, через которых Россия управляет гражданской войной "на самом высоком уровне".

Судан, Чад, Нигер и ОАЭ он также обвинил в поддержке войск, которые воюют против международно признанного правительства Ливии.

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Россия Ливия ООН наемники гражданская война ЧВК Вагнера

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