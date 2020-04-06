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В ООН рассказали, каких преступлений стало больше на карантине

6 апреля, 18:22

Сергей Пономаренко

Генсек Антонио Гутерриш призвал страны обратить внимание на домашнее насилие

Вместе во вспышкой коронавируса в мире фиксируется вспышка случаев домашнего насилия.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

По его словам – в некоторых странах удвоилось количество женщин, обращающихся с жалобами на насилие. В то же время медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и не могут оперативно реагировать. Генсек ООН призвал все правительства включить в национальные планы борьбы с коронавирусом также положения о предотвращении насилия в отношении женщин.

"Мы знаем, что изоляция на дому и карантин необходимые для преодоления коронавируса. Но в результате женщины могут оказаться в ловушке с партнерами, склонными к жестокому обращению. В последние недели во время усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасной глобальной вспышки насилия в семье. Я призываю все правительства включить положения о предотвращении насилия в отношении женщин и возмещения вреда, причиненного в результате такого насилия, в свои национальные планы борьбы с коронавирусом, в качестве одной из основных частей", – сказал Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антонио Гутерриш.

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Ранее "Сегодня" писали, что в Киеве за неделю жертвами домашнего насилия стали 15 детей.

Также мы рассказывали, что в столице на мужчину, угрожавшему жене при детях, завели дело.

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ООН карантин генсек домашнее насилие

Источник: Сегодня

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