В ООН рассказали, каким странам стоит опасаться коронавируса

Вспышка нового коронавируса создает очень опасную ситуацию для всего мира, отметили в ООН

/ Фото: REUTERS/Aly Song

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его главное опасение по поводу нового коронавируса состоит в возможности его распространения в странах со слабо развитой системой здравоохранения. Об этом он заявил в интервью агентству AP, которое опубликовано во вторник.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает возможные варианты действий на случай, если коронавирус попадет в государства "с меньшими возможностями в системе здравоохранения", в частности в некоторые страны Африки.

Гутерриш также заявил, что вспышка нового коронавируса создает "очень опасную ситуацию" для всего мира, однако на данный момент она "не вышла из-под контроля".

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14 февраля Министерство здравоохранения Египта подтвердило первый в стране случай заражения новым коронавирусом у гражданина Китая. Этот случай оказался первым в Африке.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

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Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавирусаCOVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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