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В ООН рассказали, во сколько обойдется глобальный план по борьбе с коронавирусом

10 апреля, 03:27

Елена Кузьмич

Миссии ООН продолжают оказывать помощь странам различными способами

Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на COVID-19 уже собрал 396,5 млн долларов, заявил генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш.

"Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил 75 млн долларов, и согласно данным, поступившим два дня назад. План получил 396,5 млн долларов", – сказал Гутерриш на закрытом заседании по видеосвязи СБ ООН по коронавирусу, его слова приводит пресс-служба Организации.

25 марта генсек заявил, что ООН запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на 2 млрд долларов, чтобы спонсировать борьбу против COVID-19 в беднейших странах мира.

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В ходе заседания Гутерриш также сообщил, что миссии ООН продолжают оказывать помощь принимающим странам различными способами – от предоставления медицинского оборудования до содействия потокам гуманитарной помощи и поддержки национального планирования в области сдерживания распространения коронавируса.

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Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на критику работы Всемирной организации здравоохранения во время пандемии коронавируса призвал пока что не заниматься определением того, кто как выполнил свою работу.

Поэтому, по словам президента США Дональда Трамп, "мы посмотрим, за что мы платим". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ООН борьба планы коронавирус

Источник: Интерфакс

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