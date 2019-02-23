В ООН сообщили, что из Венесуэлы выехали более 3 миллионов человек
Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумби
Почти 5 тысяч венесуэльцев покидают родину ежедневно, а за границу выехали уже почти 3,5 миллиона человек. Об этом сообщают УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции.
Сейчас число беженцев и мигрантов из Венесуэлы во всем мире составляет 3,4 миллиона человек. Среди них, по данным национальной иммиграционных властей и других источников, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна нашли убежище около 2,7 миллиона венесуэльцев, в то время как остальные направились в различные регионы мира.
Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия – более 1,1 миллиона человек. За ней следуют Перу – 506 тыс. человек; Чили – 288 тыс.; Эквадор – 221 тыс. человек; Аргентина – 130 тыс.; и Бразилия – 96 тыс. человек.
Мексика и страны Центральной Америки и Карибского бассейна также принимают значительное количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы.
Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.
21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.
23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений со США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.
31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.
4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Как сообщалось, самолеты ВВС США доставили в колумбийский Кукуту груз гуманитарной помощи для Венесуэлы.
Напомним, в Венесуэле начались столкновения депутатов и полиции из-за гумпомощи. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо лично отправился на границу, чтобы помочь гумконвою пересечь границу Венесуэлым.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльская оппозиция столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.
Сам Мадуро отказался покинуть пост президента Венесуэлы, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:
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