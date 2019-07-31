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В ООН убеждены, что число терактов ИГ может возрасти

Вчера, 23:40

Экстремистская группировка будет наращивать свой потенциал в плане организации сложных международных терактов

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo

В ООН убеждены, что число терактов ИГ может возрасти https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D0%93%D0%98%D0%9B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D0%93%D0%98%D0%9B Другие страны Экстремистская группировка будет наращивать свой потенциал в плане организации сложных международных терактов

Число терактов, совершаемых боевиками группировки "Исламское государство", может возрасти уже к концу 2019 года. Об этом говорится в докладе Комитета Совета Безопасности ООН по ИГ и "Аль-Каиде".

"Многие из основных факторов, приведших к возникновению „Исламского государства", все еще существуют, поэтому можно предположить, что угроза со стороны ИГ и „Аль-Каиды" или аналогичных организаций вряд ли уменьшится", — говорится в документе.

Экстремистская группировка "будет наращивать свой потенциал в плане организации сложных международных терактов и содействия их совершению, когда у нее будут для этого гарантированные временные и пространственные ресурсы".

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"Поэтому нынешний период снижения частотности таких терактов может продлиться недолго и, возможно, завершится даже до конца 2019 года, — предостерегают авторы доклада. — Между тем будет совершаться все больше терактов сторонниками ИГ и, возможно, в неожиданных местах".

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В документе также отмечается соперничество ИГ и "Аль-Каиды" "за доминирующее положение и международную значимость". "Некоторые государства-члены указывают на существование ряда местных зон конфликтов, — сказано в тексте. — Афганистан остается наиболее известным из них, и по-прежнему есть опасения относительно краткосрочных и долгосрочных угроз в регионе".

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Как мы уже писали, в марте исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от террористической группировки "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, во время которых пострадали более 500 человек, и еще более 300 погибли.

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теракт ООН Аль-Каида угроза ИГИЛ

Источник: ТАСС

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