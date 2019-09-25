Лесные пожары в Индонезии создали угрозу для здоровья 10 миллионов детей

Это чрезвычайно серьезный вызов для Индонезии, - заявили в ООН

/ Фото: Reuters

Тяжелая экологическая ситуация, вызванная сильными лесными пожарами в Индонезии, представляет риск для здоровья как минимум 10 млн детей, проживающих в эпицентрах задымления — на островах Калимантан и Суматра. Об этом пишет газета Straits Times, приводя данные исследования Детского фонда ООН.

"Это чрезвычайно серьезный вызов для Индонезии", — указывается в докладе. "Особенно маленькие дети, у которых еще слабая иммунная система, крайне восприимчивы к подобному загрязнению воздуха", — подчеркнули эксперты, уточнив, что в эпицентрах пожаров проживают около 2,5 млн детей младше пяти лет. Кроме проблем для здоровья, продолжили специалисты ЮНИСЕФ, из-за тяжелой экологической ситуации, которая случается почти каждый год, дети вынуждены пропускать школьные занятия.

Стоит напомнить, что на борьбу с одними из самых масштабных лесных пожаров за последние годы, которые вспыхнули в середине сентября, направили более 14 тысяч человек, десятки самолетов военно-транспортной авиации и беспилотные летальные аппараты — они сбрасывают воду на территорию индонезийских островов Калимантан и Суматра.

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Президент республики Джоко Видодо накануне побывал в провинции Риау, наиболее пострадавшей от возгораний, где провел специальное совещание.

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Видео: Reuters

В частности, он распорядился дополнительно направить около 5,6 тысячи спасателей и военнослужащих. Таким образом, общее число задействованных в тушении пожаров, превысило 14 тысяч. Главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто сообщил президенту, что участники операции оперативно не в состоянии получать информацию об очагах возгораний, поскольку данные со спутников поступают только раз в шесть часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за жары и сильного ветра несколько регионов Греции охватили лесные пожары. Огонь почти добрался до столицы – Афин. Самый высокий уровень опасности объявлен сразу в нескольких округах: Аттике, Пелопоннесе, Аркадии и всех центральных районах. На южном острове Элафонисосе – массовые эвакуации. Там отселили местных жителей и туристический лагерь.

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