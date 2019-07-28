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В ООН заявили о масштабном потеплении в Гренландии

28 июля, 06:31

В последние недели наблюдалось ускоренное таяние ледяного щита в Гренландии

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Волна тепла, направляющаяся из Европы в сторону Гренландии, грозит вызвать рост температуры на острове и, как следствие, ускорить таяние ледяного щита. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

По ее словам, нынешняя высокая температура в ряде стран Европы была вызвана поступлением теплых воздушных масс из Африки и Испании.

"Согласно прогнозам - и это внушает обеспокоенность - атмосферный поток сейчас переносит это тепло в сторону Гренландии, - сказала она. - Это приведет к повышению температуры и, как следствие, ускорит таяние гренландского ледяного щита".

Нюллис напомнила, что в последние недели наблюдалось ускоренное таяние ледяного щита в Гренландии.

"За один только июль он потерял 160 млрд тонн льда вследствие таяния на поверхности. Это примерно равно по объему 64 млн олимпийских бассейнов", - констатировала она.

На настоящий момент в Гренландии пока не достигнут рекордно низкий уровень объема льда, наблюдавшийся в 2012 году. В целом, протяженность морского льда в Арктике, по состоянию на 15 июля, была близка к рекордно низкой, пояснила Нюллис.

Вследствие сильной жары, установившейся с начала нынешней недели в ряде районов Европы, в некоторых странах были установлены национальные температурные рекорды, в частности в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Германии. В Великобритании нынешний июль стал самым теплым в истории.

"Существенно то, что обычно, когда устанавливается новый рекорд, он лишь на доли процента выше предыдущих температурных значений. Вчера (25 июля) новые рекорды были выше на 2 - 4 градуса. Это абсолютно невероятно!" - заключила официальный представитель. 

Напомним, что на этой неделе во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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Тег потепление, жара, гренландия, глобальное потепление, ледники

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