В опустевшей столице Чили прогулялся хищник (видео)

Хищник свободно себя чувствовал во время комендантского часа

В чилийской столице Сантьяго, где в рамках борьбы с распространением в стране коронавируса с десяти часов вечера до пяти часов утра введен комендантский час, заметили пуму. Хищник гулял улицами города. Побывал во дворе частного дома, а затем перепрыгнул через забор школы, закрытой из-за карантина.

На место прибыли полицейские, усыпили пуму и отправили в зоопарк.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Канаде два раза на протяжении недели пумы атаковали детей. Первый инцидент произошел в городском парке в городе Лэйк-Ковичан, когда четырехлетний мальчик находился под присмотром несовершеннолетней девочки. Ребенок получил рваные раны головы, шеи и рук. Второй случай произошел также в этом же городе. Хищник забрался на задний двор жилого дома, где играл 7-летний мальчик и набросился на ребенка. От серьезных травм его спасло оперативное вмешательство взрослых. Сотрудники ведомства по вопросам охраны окружающей среды региона позже обнаружили трех пум и застрелили животных.

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