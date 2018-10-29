В Пакистане автобус сорвался в пропасть, погибли 17 человек

Сегодня, 21:42

Автобус на большой скорости не удержался на скользкой дороге

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Пакистане автобус упал в пропасть.

Об этом передает Радио Свобода.

В результате погибли не менее 17 пассажиров.

Авария произошла в северной части страны, в районе Кохистан.

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Согласно с предварительной информацией, автобус на большой скорости не удержался на скользкой дороге.

Не так давно в провинции Кахраманмараш на юге Турции автобус с пассажирами попал в ДТП, в результате которого семь человек погибли, еще 24 получили травмы.

Кроме того, ранее возле города Кавала в Греции произошло лобовое столкновение фургона с грузовиком. В результате аварии погибли 11 человек, водителю грузовика удалось спастись. Пассажиры фургона, который загорелся после столкновения, попали в ловушку и умерли в огне.

А на севере Испании автобус врезался в опору моста. Тогда погибли пять человек, еще 20 получили ранения.

Также автобус попал в аварию к северу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния), пострадали 40 человек.
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