В Пакистане автобус сорвался в пропасть, погибли 17 человек
Автобус на большой скорости не удержался на скользкой дороге
В Пакистане автобус упал в пропасть.
Об этом передает Радио Свобода.
В результате погибли не менее 17 пассажиров.
Авария произошла в северной части страны, в районе Кохистан.
Спасатели подняли 17 тел, но искать людей мешает удаленность местности.
Согласно с предварительной информацией, автобус на большой скорости не удержался на скользкой дороге.
Не так давно в провинции Кахраманмараш на юге Турции автобус с пассажирами попал в ДТП, в результате которого семь человек погибли, еще 24 получили травмы.
Кроме того, ранее возле города Кавала в Греции произошло лобовое столкновение фургона с грузовиком. В результате аварии погибли 11 человек, водителю грузовика удалось спастись. Пассажиры фургона, который загорелся после столкновения, попали в ловушку и умерли в огне.
А на севере Испании автобус врезался в опору моста. Тогда погибли пять человек, еще 20 получили ранения.
Также автобус попал в аварию к северу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния), пострадали 40 человек.