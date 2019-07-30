В Пакистане из-за падения военного самолета погибли 17 человек

Семнадцать человек погибло при падении военного самолета в Пакистане. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанских ВС. Ранее поступала информация о 10 погибших.
Как отмечает Reuters, воздушное судно рухнуло во время тренировочного полета над городом Равалпинди на севере страны. Тип самолета не указывается.
Воздушное судно упало в районе жилого квартала. После катастрофы произошел пожар, который охватил несколько зданий. К настоящему моменту пламя удалось потушить.
По данным пакистанских военных, в результате погибли все пять человек, находившихся на борту. Жертвами происшествия также стали 12 гражданских лиц. Причины катастрофы устанавливаются.
Напомним, ранее над ледником Рютор в итальянской части Альпов столкнулся небольшой туристический самолет и вертолет, погибли как минимум пять человек. Еще шестеро выжили и были эвакуированы – двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.
А буквально на днях в России потерпел крушение легкий самолет, в результате чего пострадали четыре человека – воздушное судно столкнулось с домом правой плоскостью своего крыла и носом, полностью уничтожив половина здания. Подробнее о случившемся вы можете узнать в видеосюжете:
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