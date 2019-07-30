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В Пакистане из-за падения военного самолета погибли 17 человек

Сегодня, 05:26

После катастрофы произошел пожар, который охватил несколько зданий

/ Фото: AFP

В Пакистане из-за падения военного самолета погибли 17 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Другие страны После катастрофы произошел пожар, который охватил несколько зданий

Семнадцать человек погибло при падении военного самолета в Пакистане. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанских ВС. Ранее поступала информация о 10 погибших.

Как отмечает Reuters, воздушное судно рухнуло во время тренировочного полета над городом Равалпинди на севере страны. Тип самолета не указывается.

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Воздушное судно упало в районе жилого квартала. После катастрофы произошел пожар, который охватил несколько зданий. К настоящему моменту пламя удалось потушить.

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Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

По данным пакистанских военных, в результате погибли все пять человек, находившихся на борту. Жертвами происшествия также стали 12 гражданских лиц. Причины катастрофы устанавливаются.

Напомним, ранее над ледником Рютор в итальянской части Альпов столкнулся небольшой туристический самолет и вертолет, погибли как минимум пять человек. Еще шестеро выжили и были эвакуированы – двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

А буквально на днях в России потерпел крушение легкий самолет, в результате чего пострадали четыре человека – воздушное судно столкнулось с домом правой плоскостью своего крыла и носом, полностью уничтожив половина здания. Подробнее о случившемся вы можете узнать в видеосюжете:

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Пакистан погибшие авиакатастрофа

Источник: ТАСС

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