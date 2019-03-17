В Пакистане из-за взрыва сошел с рельсов поезд: есть погибшие и раненые

В крушении поезда погибли четыре и были ранены 10 человек

В Пакистане из-за взрыва сошел с рельсов поезд. Фото: AFP

В Пакистане из-за взрыва сошел с рельсов поезд: есть погибшие и раненые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e5d/255/5c8e5d255500e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e5d/255/5c8e5d255500e.jpg 2019-03-17T16:54:00+02:00 Другие страны В крушении поезда погибли четыре и были ранены 10 человек

В Пакистане, недалеко от города Назирабада, в результате взрыва на железнодорожном полотне сошел с рельсов поезд.

В результате инцидента 17 марта как минимум четыре человека погибли и еще 10 получили ранения, сообщает Dunya News.

"В воскресенье поблизости Назирабада было взорвано железнодорожное полотно, в результате чего с рельсов сошли пять вагонов Jaffar Express. Погибли по меньшей мере четыре человека, а еще 10 получили ранения", - говорится в сообщении.

Как стало известно, сработало взрывное устройство с дистанционным управлением. Поврежденное железнодорожное полотно планируется отремонтировать в ближайшее время.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после вооруженного конфликта Индии и Пакистана, представители двух стран договорились о возобновлении движение поезда Samjhota Express, который курсирует между этими странами.

Стоит добавить также, что 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на автоколонну индийских военных произошло нападение, в результате котором погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

После этого Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опроверг эти заявления.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Пакистане из-за взрыва сошел с рельсов поезд: есть погибшие и раненые". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.