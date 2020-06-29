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В Пакистане напали на крупную фондовую биржу: много погибших и раненых (фото и видео)

29 июня, 11:51

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Среди жертв есть правоохранители и сотрудники компании

В Пакистане в городе Карачи произошло вооруженное нападение на крупнейшую фондовую биржу страны. В результате инцидента погибли люди. Об этом сообщает CNN.

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29 июня злоумышленники ворвались в здание биржи после того, как бросили гранату у центрального входа. Пока известно о пяти погибших. Издание уточняет, что среди жертв есть полицейские и сотрудники службы безопасности биржи. Еще несколько человек ранены.

Представители местной полиции утверждают, что убиты также несколько боевиков.

Директор Пакистанской фондовой биржи Абид Али сообщил журналистам, что четверо нападавших вошли в здание финансового комплекса и открыли огонь, однако сейчас ситуация под контролем.

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"Было четверо нападавших, они пришли со стороны парковки, бросили гранату перед главным входом, а затем начали беспорядочную стрельбу", — сказал Абид Али.

По его словам, боевики были одеты в форму, похожую на полицейскую.

Напомним, в американской Калифорнии произошла стрельба, в результате которой четверо человек были ранены и еще двое, включая нападавшего, – убиты.

А в Афганистане произошли два теракта, жертвами которых в совокупности стали больше трех десятков человек. Неизвестные напали на роддом на западе столицы страны Кабула – сперва у входа в учреждение прогремел взрыв, а затем вооруженные люди проникли внутрь и открыли стрельбу.

Видео: Reuters

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Пакистан стрельба погибшие нападение

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