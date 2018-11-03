В Пакистане найден убитым "отец Талибана"

Сегодня, 00:18

Аль-Хак был обнаружен у себя дома с огнестрельными ранениями

фото AFP
фото AFP

На севере Пакистана в пятницу, 2 ноября, был застрелен религиозный деятель и бывший член сената Пакистана Сами аль-Хак по прозвищу "отец Талибана". Об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на сына убитого.

Отмечается, что аль-Хак был обнаружен у себя дома с огнестрельными ранениями. О том, кто устроил нападение, не сообщается.

Издание отмечает, что прозвище "отец Талибана" аль-Хак получил за тесные связи с одним из главарей организации Талибан Мухаммадом Умаром.

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Ранее сообщалось, что лидер пакистанских талибов Саид Саджна был убит ударом американского беспилотного летательного аппарата. Однако версии расходятся. По одной из них – главарь базирующегося на северо-западе Пакистана движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) был уничтожен в пакистанском Северном Вазиристане. Другие источники говорят, что это произошло на территории Афганистана. 

Также стало известно, что администрация США готова к прямым контактам с руководством радикального движения "Талибан", но не собирается поддерживать их через голову правительства Афганистана.
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