В Пакистане найден убитым "отец Талибана"

Аль-Хак был обнаружен у себя дома с огнестрельными ранениями

На севере Пакистана в пятницу, 2 ноября, был застрелен религиозный деятель и бывший член сената Пакистана Сами аль-Хак по прозвищу "отец Талибана". Об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на сына убитого.

Отмечается, что аль-Хак был обнаружен у себя дома с огнестрельными ранениями. О том, кто устроил нападение, не сообщается.

Издание отмечает, что прозвище "отец Талибана" аль-Хак получил за тесные связи с одним из главарей организации Талибан Мухаммадом Умаром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Талибы написали письмо Дональду Трампу

Ранее сообщалось, что лидер пакистанских талибов Саид Саджна был убит ударом американского беспилотного летательного аппарата. Однако версии расходятся. По одной из них – главарь базирующегося на северо-западе Пакистана движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) был уничтожен в пакистанском Северном Вазиристане. Другие источники говорят, что это произошло на территории Афганистана.

Также стало известно, что администрация США готова к прямым контактам с руководством радикального движения "Талибан", но не собирается поддерживать их через голову правительства Афганистана.