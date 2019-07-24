В Пакистане прогремел взрыв, есть погибшие

Самодельная бомба была прикреплена к мотоциклу

Фото: AFP

Минимум двое человек погибли, 25 получили ранения в результате подрыва взрывного устройства в городе Кветта – столицы юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, сообщают местные СМИ со ссылками на представителей полиции и медиков.

Самодельная бомба была прикреплена к мотоциклу, который был оставлен у входа в аптеку на оживленном перекрестке города.

По сведениям медработников, все пострадавшие госпитализированы и получают квалифицированную помощь.

Пока ни одна из активно действующих в этом районе Пакистана группировок боевиков не взяла на себя ответственность за взрыв.

несколько вооруженных людей ворвались в холл отеля, убив охранника, и подняли беспорядочную стрельбу, пытаясь прорваться к лестнице и высших этажей здания. Правоохранителям удалось вывести гостей из отеля и заблокировать нападающих на четвертом этаже, после чего их уничтожили. Местная сепаратистская группа взяла ответственность за теракт и пообещала "новые убийства как в Пакистане, так и в Китае". Как сообщалось, в субботу, 11 мая,, убив охранника, и подняли беспорядочную стрельбу, пытаясь прорваться к лестнице и высших этажей здания. Правоохранителям удалось вывести гостей из отеля и заблокировать нападающих на четвертом этаже, после чего их уничтожили.и пообещала "новые убийства как в Пакистане, так и в Китае".

Город Гвадар стал центром китайского многомиллиардного логистического проекта, который должен связать КНР с Аравийским морем и странами Аравийского полуострова.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при взрыве, прогремевшем в пакистанском городе Лахор, еще 25 человек пострадали.

Также в городе Чаман юго-западной провинции Белуджистан (Пакистан) прогремел взрыв. В результате теракта погиб один ребенок и восемь человек получили ранения.

Взрыв произошел на оживленной рыночной площади на Молл-роуд в Чамане. Город расположен возле границы с Афганистаном. Местные СМИ сообщают, что среди раненых было как минимум пять сотрудников службы безопасности.

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