В Пакистане прогремел взрыв, есть погибшие
Самодельная бомба была прикреплена к мотоциклу
Минимум двое человек погибли, 25 получили ранения в результате подрыва взрывного устройства в городе Кветта – столицы юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, сообщают местные СМИ со ссылками на представителей полиции и медиков.
Самодельная бомба была прикреплена к мотоциклу, который был оставлен у входа в аптеку на оживленном перекрестке города.
По сведениям медработников, все пострадавшие госпитализированы и получают квалифицированную помощь.
Пока ни одна из активно действующих в этом районе Пакистана группировок боевиков не взяла на себя ответственность за взрыв.
Город Гвадар стал центром китайского многомиллиардного логистического проекта, который должен связать КНР с Аравийским морем и странами Аравийского полуострова.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при взрыве, прогремевшем в пакистанском городе Лахор, еще 25 человек пострадали.
Также в городе Чаман юго-западной провинции Белуджистан (Пакистан) прогремел взрыв. В результате теракта погиб один ребенок и восемь человек получили ранения.
Взрыв произошел на оживленной рыночной площади на Молл-роуд в Чамане. Город расположен возле границы с Афганистаном. Местные СМИ сообщают, что среди раненых было как минимум пять сотрудников службы безопасности.
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