В Пакистане "щелкунчик" установил мировой рекорд

В Пакистане "щелкунчик" всего за минуту разбил локтем 229 орехов. Чтобы установить мировой рекорд, Рашид тренировался несколько месяцев.

На родине рекордсмен преподает боевые искусства, и решил таким образом показать возможности человеческого тела.

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Напомним, что сейчас в Украине внедряют правительственный план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Создание такого плана было реакцией Кабмина на указ президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

Сейчас в Зоне ЧАЭС становится все безопаснее. Так, 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС был пущен в эксплуатацию. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и предыдущий президент Украины.

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Отметим, что с ростом туристического интереса к зоне отчуждения там наблюдается и резкое увеличение числа нелегальных "сталкеров". Лишь за одни сутки копы поймали 17 человек — из Енакиево, а также из Киева, Николаева, Днепропетровской и Черниговской областей. Не обошлось и без иностранцев — среди задержанных оказалось четверо граждан Франции.

Полицейские напоминают, что не всегда походы нелегалов заканчиваются удачно: некоторые из них падают в заброшенные колодцы и потом зовут на помощь, некоторые попадают на слишком загрязненные территории.

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