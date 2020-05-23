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В Пакистане возросло число жертв крушение самолета

23 мая, 01:32

Елена Кузьмич

На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа.

Количество погибших в результате крушения самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи выросло до 80. Об этом со ссылкой на представителя пакистанских властей сообщила газета "Доон".

Сейчас невозможно сказать, были ли все погибшие пассажирами или среди них есть жители дома, на который рухнул самолет.

Напомним, что самолет следовал в Карачи из города Лахор. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.

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Ранее сообщалось, что самолет, который потерпел крушение в Пакистане, недавно прошел техобслуживание. С 21 марта, когда было приостановлено авиасообщение из-за коронавируса, самолет совершил всего лишь 8 рейсов.

Также мы ранее писали о том, что в результате авиакатастрофы выжили как минимум двое человек.

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Пакистан самолет авиакатастрофа

Источник: ТАСС

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