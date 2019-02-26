В Пакистане жестко отреагировали на удар Индии по боевикам в Кашмире

Вооруженные силы Пакистана находятся начеку и способны защищать каждый клочок своей земли

Фото: AFP

В Пакистане жестко отреагировали на удар Индии по боевикам в Кашмире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4e5/6d4/5c74e56d418df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4e5/6d4/5c74e56d418df.jpg 2019-02-26T09:15:00+02:00 Другие страны Вооруженные силы Пакистана находятся начеку и способны защищать каждый клочок своей земли

Вооруженные силы Пакистана находятся в полной боевой готовности и готовы защищать свою страну. Об этом, как сообщает телеканал "Гео ти-ви", заявил во вторник глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Агрессивные действия (Индии) ради политической выгоды угрожают миру в регионе, – отметил Куреши. – Нам придется оставаться начеку. Народ и вооруженные силы Пакистана находятся начеку и способны защищать каждый клочок своей земли".

Ранее сообщалось, что 12 самолетов ВВС Индии "Мираж-2000" сбросили на лагерь боевиков несколько бомб массой по тонне каждая и полностью его разрушили. Пакистанская сторона до этого сообщила, что индийские самолеты лишь пересекли линию контроля, разделяющую стороны в Кашмире.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир – предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля.

В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.

Ранее сообщалось, что в результате теракта на индийско-пакистанской границе погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали. Инцидент в индийском штате Джамму и Кашмир произошел днем 14 февраля, когда террорист-смертник подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной из 78 транспортных средств.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики из выступающей за присоединение к Пакистану региона Кашмир исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад".

Ранее мы писали о том, что конфликт Индии и Пакистана обострился.

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