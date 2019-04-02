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В Пентагоне считают, что США убедят Турцию отказаться от российских С-400

Сегодня, 19:52

США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35

Фото: Википедия
Фото: Википедия.
В Пентагоне считают, что США убедят Турцию отказаться от российских С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eea/247/5c7eea247a07e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eea/247/5c7eea247a07e.jpg Другие страны США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан считает, что США удастся убедить Турцию отказаться от планов приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 и купить вместо них американские системы Patriot, что позволит Вашингтону продать Анкаре истребители F-35, поставки которых оказались под вопросом. Соответствующее заявление и. о. министра обороны США во вторник приводит агентство Reuters.

"Я ожидаю, что мы решим эту проблему, так что они (турецкая сторона – Ред.) будут иметь надлежащее военное оборудование, то есть Patriot и F-35", – отметил он.

По словам Шанахана, он ожидает, что США поставит Турции истребители F-35, которые предназначены для этой страны и находятся сейчас на американской военно-воздушной базе Люк в американском штате Аризона.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.

Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.

Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.

В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.

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Тег США, Турция, с-400

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Источник:

ТАСС

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