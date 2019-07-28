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В Персидский залив прибыл второй британский фрегат

28 июля, 21:56

Фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив

Фото: REUTERS/Murad Sezer
Фото: REUTERS/Murad Sezer.

В Персидский залив прибыл еще один военный корабль Королевского флота Великобритании, сообщает BBC в воскресенье, 28 июля.

Фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна продолжает настаивать на дипломатическом разрешении кризиса с Ираном.

"Свобода судоходства в Ормузском проливе является жизненно важной не только для Великобритании, но и для наших международных партнеров и союзников. Торговые корабли должны быть способны законно путешествовать и безопасно доставлять груз в любой точке мира", – подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера, шедшего под британским флагом.

Напомним, Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Инициатива должна предотвратить захваты Ираном торговых судов западных и арабских стран.

Как сообщалось, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира. Участники коалиции будут патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.

Фото: Wikipedia

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.


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Тег Великобритания, Иран, танкер, ормузский пролив, судно, Персидский залив, эсминец

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