В Персидский залив прибыл второй британский фрегат
Фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив
В Персидский залив прибыл еще один военный корабль Королевского флота Великобритании, сообщает BBC в воскресенье, 28 июля.
Фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна продолжает настаивать на дипломатическом разрешении кризиса с Ираном.
"Свобода судоходства в Ормузском проливе является жизненно важной не только для Великобритании, но и для наших международных партнеров и союзников. Торговые корабли должны быть способны законно путешествовать и безопасно доставлять груз в любой точке мира", – подчеркнул чиновник.
Ранее сообщалось, что Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера, шедшего под британским флагом.
Напомним, Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Инициатива должна предотвратить захваты Ираном торговых судов западных и арабских стран.
Как сообщалось, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира. Участники коалиции будут патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.
Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.
Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.
Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.
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