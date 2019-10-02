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В Перу автобус сорвался в 100-метровое ущелье: десятки погибших

2 октября, 15:02

Смертельное ДТП произошло в туристической провинции Киспиканчи на востоке страны

В Перу, в столице которой недавно легковушка влетела в группу детей, произошло смертельное ДТП, которое стоило жизней более двух десятков человек.

Инцидент произошел в туристической провинции Киспиканчи на востоке страны, где сорвался в стометровый обрыв пассажирский автобус.

Жертвами трагедии стали 23 человека, еще 30 ранены. Всех потерпевших в результате аварии госпитализировали.

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Причины случившегося пока что остаются неизвестными.

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Фото из открытых источников

Транспортной компании, которой принадлежал автобус, запретили в течение месяца осуществлять любые перевозки.

Напомним, ранее в этом году в Перу пассажирский автобус врезался в бетонную стену на мосту, в результате чего погибло восемь людей. В автобусе находились члены партии экс-президента страны Алана Гарсия, которые направлялись на церемонию похорон бывшего лидера государства. В результате аварии пятеро человек выпали из салона и упали с моста.

Мы также сообщали об авиакатастрофе на границе Перу и Эквадора, где рухнул военный вертолет Ми-171Ш, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали.

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Источник: Сегодня

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