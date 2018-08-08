В Перу девять человек умерли от отравления на поминальном обеде

Сегодня, 17:34

Всего на мероприятии серьезно отравились 52 человека

Фото: Ministry of Health, Peru
Фото: Ministry of Health, Peru

В Перу девять человек умерли после того, как поели на похоронах. Об этом сообщает CNN.

Министерство здравоохранения страны обнаружило в образцах еды, которую подали на похоронах в Аякучо, ядовитые химикаты. Какие именно вещества попали в пищу, пока не понятно. 

Возраст погибших – от 12 до 78 лет. Министр здравоохранения страны Сильвия Пессах выразила соболезнования их семьям.

Известно, что еда стала причиной серьезного отравления еще 52 человек. Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать в клиники Лимы.

Также в США сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, ранее оштрафованная в Индии, прекратила продажу своих салатов в примерно трех тысячах заведений в 14 штатах после случаев массового отравления, предположительно, связанных с употреблением этих салатов.

Напомним, во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

Ранее мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.
Перу, отравление, похороны, погибшие

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