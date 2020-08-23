В Перу на подпольной вечеринке погибли 13 человек: бежали от копов и давили друг друга

Как минимум 13 человек погибли и еще шестеро получили травмы различной тяжести из-за давки на подпольной дискотеке в столице Перу – Лиме. Об этом сообщило в ночь на воскресенье 23 августа в своем Twitter МВД южноамериканской республики.

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Около 21:00 субботы (05:00 воскресенья по Киеву) в полицию поступило сообщение о вечеринке, проводимой в нарушение действующих в связи с пандемией коронавируса в стране запретов. Для задержания участников к зданию, где по информации МВД находилось около 120 человек, прибыло элитное спецподразделение полиции.

При появлении правоохранителей собравшиеся попытались бежать. В результате образовалась давка, ставшая причиной гибели людей, среди пострадавших — трое полицейских.

При этом полиция утверждает, что не применяла спецсредств. Задержаны 23 человека.

Внимание, видео содержит сцены жестокости 18+:

Видео Reuters

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Лос-Анджелесе четыре человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке, проводимой в нарушение коронавирусного карантина.

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