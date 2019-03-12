В Перу нашли останки 140 детей

Вместе с детьми в жертву принесли и более 200 лам

Фото: JOHN VERANO.

В Перу нашли останки 140 детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/711/64c/5c871164ced16.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/711/64c/5c871164ced16.jpg 2019-03-12T03:56:18+02:00 Другие страны Вместе с детьми в жертву принесли и более 200 лам

Ученые обнаружили в Перу огромное захоронение детей, которые были убиты в качестве массового жертвоприношения в середине XV века.

Вместе с детьми в жертву принесли и более 200 лам, пишет Eurekalert!.

По мнению Габриэля Прието из Национального университета Трухильо и его коллег. это самая большая известная массовая жертва детей и лам в Новом Свете.

В новом исследовании сообщается о результатах раскопок в период с 2011 по 2016 год, в ходе которых были обнаружены сотни тел, похороненных на площади около 700 квадратных метров. Человеческие останки были детскими, а останки животных, были определены как "скорее всего ламы, но, возможно, альпаки".

Анатомические и генетические данные указывают на то, что среди детей были мальчики и девочки в возрасте от 5 до 14 лет. Следы от порезов, пересекающие грудину и смещенные ребра, позволяют предположить, что и у детей, и у лам грудная клетка была разрезана, возможно, во время ритуального удаления сердца.

Судя по предварительному анализу ДНК, дети прибыли из разных частей древнего государства, растянувшегося вдоль побережья почти на 1000 км. Однако нет никаких оснований предполагать, что это были дети исключительно из низших классов или бедных семей.

Эта находка, которая датируется XV веком, считается самым большим массовым захоронением в истории Нового Света. Ученые полагают, что жертвоприношение совершили представители цивилизации чиму. Толстый слой грязи, покрывающий погребальные отложения, указывает на то, что этому массовому убийству предшествовали сильный ливень или наводнение.

"Это археологическое открытие стало неожиданностью для всех нас – мы не видели ничего подобного раньше, и не было никаких предположений из этноисторических источников или исторических сообщений о жертвах детей или лам, которые совершались в таких масштабах на севере страны", – подчеркивают авторы работы.

Между тем, к совершенно неожиданному заключению пришла прокуратура Италии, получив результаты анализа останков, найденных под полом посольства Ватикана в Риме. Ссылаясь на опубликованные заявление следствия, агентство ANSA сообщает, что кости принадлежали мужчине, что перечеркивает все основные версии их происхождения. В то же время информация о предположительной дате смерти будет опубликована позже.

Напомним, ранее журналисты утверждали, что останки принадлежат женщине. Об этом стало известно после анализа найденной тазовой кости.

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