В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод
К настоящему моменту не удалось установить количество разлившейся нефти
В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод
Неизвестные повредили самый длинный в Перу нефтепровод Norperuano , из-за чего произошел разлив сырья. Об этом сообщила компания Petroperu.
"Согласно результатам проверки трубопровода, в этом секторе не было выявлено аномалий, так что вариант, что причиной произошедшего стал структурный сбой, исключен", — отметили в компании.
По ее данным, разлив нефти был выявлен в 06:38 по местному времени вблизи реки Ньева в провинции Багуа. К месту происшествия была направлена бригада специалистов, которая занимается устранением последствий.
"К настоящему моменту не удалось установить количество разлившейся нефти", — добавили в компании. При этом Petroperu отметила, что подача нефти по Norperuano была приостановлена 5 июля из-за акции протеста представителей коренных народов, которые захватили одну из станций компании.
Новости "Сегодня" сообщали, что в декабре 2018 года члены ОПЕК и государства, которые не входят в организацию, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Сделка была призвана не допустить обвала мировых цен на нефть.
2 июля 2019 года страны ОПЕК+ объявили о решении подлить квоты по добыче нефти. Важным финалом встречи стало и подписание хартии сотрудничества странами соглашения, которую обсуждали еще с декабря.
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