В Перу учительница за рулем легковушки врезалась в толпу детей

В результате аварии пострадали пятеро школьников

В городе Лима, столице Перу, легковушка под управлением учительницы врезалась в пятерых детей, стоявших у пешеходного перехода.

На кадрах съемки с камеры наблюдения видно, как женщина за рулем своей машины выезжает на перекресток и уже через несколько секунд врезается в ребятишек.

Четверо из них оказались учениками школы, расположенной прямо возле дороги. Еще один – трехлетний малыш, который был со своей матерью. К счастью, в результате аварии обошлось без погибших.

Напомним, ранее мы писали о том, что на территории Украины в январе-апреле 2019 года произошло 47 445 аварий, в результате которых погибли 822 человека и более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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