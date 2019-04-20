В Перу в ДТП погибли восемь человек, которые ехали на похороны экс-президента

Известно, что пассажиры были членами партии экс-президента

фото: https://elcomercio.pe/.

В Перу пассажирский автобус врезался в бетонную стену на мосту. В результате чего погибло восемь людей. Всего в автобусе находилось 54 пассажира, которые ехали на похороны экс-президента страны Алана Гарсия.

Известно, что авария случилась в пятницу утром в районе Лимы. По предварительной информации, в автобусе находились члены партии Гарсия. Об этом сообщает El Comercio.

В результате удара пятеро человек выпали из салона и упали с моста. Известно, что пострадавших сразу госпитализировали, среди них был 15-летний мальчик. После обследования 45 пострадавших отпустили домой.

Напомним, что сегодня в Казахстане на 181 километре автодороги Алматы – Ташкент автобус с пассажирами слетел в кювет и перевернулся, пытаясь объехать другое ДТП на трассе. В результате одиннадцать человек погибли, еще 29 пострадали. По факту ДТП начато досудебное расследование, создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области.

Позже президент Казахстана сообщил о том, что все погибшие – граждане Узбекистана. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Также президент выразил свои соболезнования родственникам погибших и поручил правительству принять неотложные меры.

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