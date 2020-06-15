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В "победившей коронавирус" Черногории – новый случай COVID-19

15 июня, 13:06

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Новых инфицированных в стране не было с 5 мая

В Черногории, правительство которой ранее в этом месяце официально заявило об окончании коронавирусной эпидемии, зафиксировали новый случай инфицирования.

Об этом сообщил портал RTCG, ссылаясь на заявление лаборатории черногорского Института общественного здравоохранения. Позитивный тест на коронавирус был обнаружен 14 июня.

Утверждается, что случай инфицирования является импортированным – человек с COVID-19 ранее бывал в Боснии и Герцеговине, где, вероятнее всего и заразился. В настоящее время он находится в добровольной самоизоляции, а его контакты сведены к минимуму.

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Он стал 325-ым человеком, который заболел в стране с момента начала эпидемии. Притом, что Черногория в марте стала чуть ли не последней страной в Европе, которую охватил коронавирус. Всего здесь зарегистрировали девять летальных исходов, а 315 пациентов выздоровели.

Напомним, что 24 мая руководитель Института общественного здоровья Бобан Мугош назвал Черногорию первой в Европе страной, которая преодолела эпидемию.

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В конце марта в Черногории ввели комплекс ограничительных мер: комендантский час, приостановка пассажирского международного и внутреннего сообщения (за исключением грузовиков, перевозящих товары первой необходимости), запрет покидать дома в выходные дни.

Больше о ситуации с коронавирусом в других европейских странах смотрите в видеосюжете:

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Черногория эпидемия коронавирус COVID-19

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