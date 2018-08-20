В Польше арестовали водителя украинского автобуса, попавшего в смертельное ДТП

Сегодня, 12:03

Гражданин Украины три месяца проведет под стражей

На месте аварии. Фото: rmf24.pl
На месте аварии. Фото: rmf24.pl

Окружной суд в польском Перемышле арестовал на три месяца водителя украинского туристического автобуса, который 17 августа попал в смертельное ДТП. В результате аварии трое украинцев погибли, десятки получили травмы.

"Суд удовлетворил ходатайство окружной прокуратуры Перемышля об аресте украинского водителя", – сообщает польское издание RFM24.

Добавим, что водитель Николай Л. в воскресенье, 19 августа, был допрошен в прокуратуре и ему было объявлено обвинение в сознательном совершении ДТП. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши. Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.

Ранее   сообщалось, что  один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные 36 человек, которые были госпитализированы, находятся в состоянии средней тяжести.
ДТП, Польша, суд, украинцы, водитель
Источник:

УНИАН

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