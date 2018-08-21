В Польше неизвестные с мачете напали на украинскую пару

Сегодня, 15:20

Украинцам помогли спрятаться работники пожарной службы и вызвали полицию

Фото: radiopoznan.fm
Фото: radiopoznan.fm

В понедельник вечером, 20 августа, в городе Познань, что на западе Польши, три человека с мачете напали на  украинцев. Граждане Украины были вынуждены прятаться на территории пожарной части.

"Около 22.00 на территорию пожарной части Познань-Кшесины забежал окровавленный мужчина с девушкой. Через несколько минут вслед за ними приехал темный автомобиль, из которого вышли три человека с мачете. Они пытались избить мужчину и угрожали ему. Пожарные, которые предоставили защиту украинцам, вызвали полицию", – пишет polradio.pl.

Раненого мужчину забрала "скорая", а правоохранители вскоре задержали двух мужчин, причастных к нападению. У одного из задержанных обнаружили мачете.

"Мы теперь выясняем детали инцидента. У одного из задержанных полицейские изъяли мачете, но при нападении этот предмет не использовался", – сообщил представитель полиции Мацей Свенциховський.

Правоохранители добавили, что 25-летний украинец не получил серьезных травм – у него рассечена губа.

Задержанные пока находятся под стражей. Правоохранители собирают доказательный материал, в том числе с камер слежения.

Напомним, ранее съемочная группа "Сегодня" побывала в Польше, чтобы встретиться с украинцами, которые там нелегально живут и работают. История одного из таких "заробитчан вне закона" – была показана в материале из цикла "Дома лучше".

Также мы писали о том, что, пока в Раде думают о создании законов для защиты украинских заробитчан, Литва решила защитить интересы своих граждан от наплыва в страну дешевой рабочей силы и ввела квоты на иностранных рабочих.
Польша, украинец, мачете, полицейские
Источник:

"Сегодня"

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