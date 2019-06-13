В Польше появится эскадрилья беспилотников США
Анджей Дуда готов разместить в своей стране разведдроны MQ-9 и создать инфраструктуру для американской бронетанковой бригады
Варшава готова углубить военное сотрудничество с Вашингтоном и разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Белым домом после встречи президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды 12 июня.
"Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, в случае необходимости, в поддержку наших оборонных целей", – говорится в декларации.
В частности, лидеры договорились построить военный аэродром "с целью подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств", а также создать штаб дивизии США и развернуть подразделение сил специальных операций в районе "группы поддержки текущих и будущих сил Соединенных Штатов в Польше".
Вдобавок к этому, польское руководство взяло на себя обязательство создать инфраструктуру для "обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".
Напомним, что в прошлом году Дуда и Трамп активно обсуждали вопрос создания в Польше американской военной базы. Подробнее об этом смотрите в видеосюжете:
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