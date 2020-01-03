В Праге Новый год обернулся трагедией для лебедей из-за салютов (фото)

Новый год в Праге (Чехия) был омрачен неприятным инцидентом – из-за праздничных фейерверков пострадали несколько лебедей, которые плавают в реке Влтава.

Так, пользователь сети Натали Смаглюк написала, что в районе известного Карлова моста предстало ужасное, и далеко не праздничное, зрелище.

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"Лебеди, которых там огромное количество, в панике начали метаться, перелетать низко через мосты и врезаться в трамвайные провода и падать на землю. После пятого лебедя я перестала считать. Они были в панике. Ранились. Один лебедь как минимум погиб. Сколько их них умрет позже, я не знаю. Но я бегала, ловила их и пыталась спасти. У меня до сих пор перед глазами падающие с неба лебеди. А я смеялась до этого, не осознавая, какой вред может принести салют. И думала, что отказ от салюта – это все бред... Теперь я увидела этот ад... Я держала лебедей в руках и видела панику в их глазах", – написала она.

В то же время пражская спасательная служба дикой природы отмечает, что люди в непосредственной близости от водоплавающих птиц использовали пиротехнику. Всего спасатели увезли с собой пять лебедей, а одна птица умерло еще до их приезда, разбившись о трамвайные линии.

"Мы привезли пять спасенных, но раненых, лебедей на спасательную станцию. Один из них имеет порванное крыло, у остальных есть только ссадины и ушибы. Многие раненые животные не будут найдены сразу и будут обнаружены, возможно, в ближайшие несколько дней. Кроме того, некоторые лебеди могли упасть в реку Влтаву, и никто не мог их там найти. Были обнаружены только те, которые упали после столкновения с мостами или трамвайными линиями. Мы еще не знаем о раненых птицах, лежащих в кустах, и мы можем даже не знать, умерли ли они", – сообщили в службе.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве давно действует запрет на фейерверки. Накануне Нового года полиция устраивала рейды по отлову торговцев нелегальными фейерверками, а те скрываются.

В саму новогоднюю ночь Украина гремела от взрывов петард и салютов. В то же время в МВД рассказали, почему в городах взрываются петарды, несмотря на запрет. Оказывается, нарушителей невозможно наказать.

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