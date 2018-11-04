В преддверии новых санкций в Иране сожгли чучело Дональда Трампа

Сегодня, 18:10

Демонстранты также подожгли американский и израильский флаги


Фото: IRNA

Фото: IRNA

Фото: IRNA

Накануне новых санкций США против Ирана, которые вступят в силу 5 ноября, в Тегеране отмечают 39-годовщину захвата посольства США. Именно это событие привело к разрыву отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Иранцы собрались возле бывшего здания дипломатической миссии в Тегеране и с лозунгами "Смерть Израилю" и "Долой США" сожгли чучело Дональда Трампа, а также американский и израильский флаги.

Отмечается, что подобные акции прошли по всей стране.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил о будущих санкциях в духе "Игры престолов" – разместив в микроблоге постер, стилизованный под постеры сериала, и известный фанатам слоган.

Отметим, Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США. В иске говорится, что Белый дом наносит ущерб и без того слабой иранской экономике и нарушает условия малоизвестного договора о дружбе между двумя странами.
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