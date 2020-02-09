В провинции Хубэй число жертв коронавируса увеличилось до 780 человек

Число инфицированных в провинции достигло 27,1 тыс., увеличившись за сутки более чем на 2 тыс.

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Число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 81, до 780. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По этим данным, число инфицированных в провинции достигло 27,1 тыс., увеличившись за сутки более чем на 2 тыс.

Между тем, в Японии врачам удалось вылечить человека, который первым заразился коронавирусом, не выезжая за пределы страны. 8 февраля 60-летний пациент был выписан из больницы в префектуре Нара.

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Ранее мы сообщали о том, что во Франции обнаружили пятерых британцев, которые заразились смертельно опасным вирусом во время отдыха на горнолыжном курорте во Франции. Оказалось, что один из них ранее ездил в Сингапур и там "подхватил" болезнь, а позже заразил ею других отдыхающих.

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Напомним, что стремительное распространение коронавируса уже спровоцировало панику в Украине: в стране резко стали дефицитом медицинские маски.

Подробности распространения болезни, онлайн-карту заражений и советы врачей читайте в нашем материале "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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