В Пуэрто-Рико произошла серия землетрясений, есть погибшие

Минимум около 250 человек лишились крова

Видео: Reuters

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес приняла решение ввести чрезвычайное положение на территории острова после нескольких землетрясений, произошедших с начала года. Об этом сообщила местная газета Nuevo dia.

"Чрезвычайное положение объявлено на всей территории Пуэрто-Рико для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности", — приводит издание ее слова. Она сообщила, что Национальная гвардия уже занимается разбором завалов, а также призвала граждан сообщать о любых движениях грунта. Губернатор отметила, что как минимум около 250 человек лишились крова.

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С 5 января в районе Пуэрто-Рико произошло по меньшей мере три землетрясения, магнитуда каждого из которых превысила 5,7. Сотни зданий оказались повреждены, основные дороги заблокированы, произошли массовые отключения электричества.

Как сообщила газета The Washington Post, по меньшей мере один человек погиб.

Напомним, ранее у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7.

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