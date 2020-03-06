В пустыне Иордании появились сотни тысяч цветов (видео)

В Иордании, где недавно археологи узнали о прошлом безжизненной Черной пустыни, отмечают приход весны. В стране, где вода – один из самых ценных ресурсов, вырастили тысячи растений. И создали из них разноцветные композиции.

В пустыню привезли горшочки с цветами и целые композиции высотой в несколько метров. Для этого фестиваля цветов в Иордании организаторы вырастили 700 тыс. растений. Самих цветов – около двух десятков сортов.

"Здесь люди не только смотрят на цветы, но и могут приобрести их и получить консультации по уходу", – говорит организатор фестиваля цветов Рейяд Марар.

Цветоводство, привычное для многих стран, здесь – настоящий вызов. Пустынной Иордании, одной из самых засушливых стран мира, не хватает воды. Поэтому местные ищут варианты, как бы ее сэкономить. Растения для фестиваля, в частности, выращивали методом гидропоники. Без почвы, но в специальном растворе, обогащенном питательными веществами.

"Сегодня люди продемонстрировали здесь, что, имея минимальные ресурсы, можно изготовить продукцию, которая не будет очень дорогой. Я думаю, это просто чудо", – сказал бывший министр аграрной промышленности Иордании Саид Аль-Масри.

На фестивале не только любуются цветами и интересуются их выращиванием, но и продают местные товары ручной работы – посуду и украшения. Так власть поощряет местных мастериц.

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"Этот фестиваль – прекрасная возможность для создания новых рабочих мест, особенно для молодежи. Те, кто здесь работает, очень креативные", – заявил глава службы занятости Сухади Аль-Азабу.

Отдельный пункт в программе – народные танцы. Так местные мужчины отмечают приход весны.

Ранее "Сегодня" сообщали, как в Израиле, в пустыне, цветы расцвели посреди зимы.

А в преддверии 8 марта сайт "Сегодня" подробно рассказал, какие букеты сейчас в моде и сколько они стоят.

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