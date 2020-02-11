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В пустыне посреди зимы расцвели цветы (фото, видео)

11 февраля, 21:20

Сфотографироваться на фоне цветочных полей приезжают сотни туристов

В пустыне Негев на Ближнем Востоке расцвели цветы. Большую часть года цветы здесь не растут. Но с января по апрель расцветают анемоны. Это род многолетних травянистых цветковых растений семейства Лютиковые.

Название растения анемона (Anemone) произошло от греческого слова, которое в переводе означает "дочь ветров". Эти цветы также называют ветреницей. Чтобы посмотреть цветочные поля, в пустыню Негев приезжают сотни туристов.

Они признаются, что, глядя на такую красоту, трудно удержаться от соблазна сфотографироваться на ее фоне.

Ранее "Сегодня" рассказывали про Кицевские пескив Харьковской области, которые называют украинской Сахарой.

От открывающегося вида на Кицевские пески захватывает дух. Необычные пейзажи привлекают клипмейкеров, художников и фотографов.

"Совершенно уникальный ландшафт. И нигде в Харьковской области, да и в других регионах Украины, я такого не видел. Тут можно и природу снимать, и людей. В этом ландшафте все смотрится хорошо. Здесь, за счет того, что нет искусственного света, можно снимать Млечный путь, звезды, и вот Персеиды, например", – поделился эмоциями фотограф Александр Кобзин.

Площадь харьковской пустыни миниатюрная —около девяти квадратных километров. Но и тут есть дюны, барханы и небольшие оазисы. Уникальному ландшафту около ста тысяч лет, рассказывают геологи.

Также мы рассказывали о гипотезах ученых относительно возникновения пустыни Сахары.

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цветы пустыня Ближний Восток

Источник: Сегодня

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