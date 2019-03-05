В работе Instagram произошел сбой
Большинство пользователей испытывают трудности с доступом к новостной ленте соцсети
Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
По данным портала, с вечера 4 марта большинство пользователей испытывают трудности с доступом к новостной ленте соцсети.
Проблемы возникли у пользователей из Германии, Испании, Нидерландов, Франции и США. При этом на сбой в работе Instagram также пожаловались пользователи из Украины и России.
Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".
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