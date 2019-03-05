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В работе Instagram произошел сбой

Сегодня, 02:06

Большинство пользователей испытывают трудности с доступом к новостной ленте соцсети

Фото: Pixabay
В работе Instagram произошел сбой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dbf/ae9/5c7dbfae9e774.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dbf/ae9/5c7dbfae9e774.jpg Другие страны Большинство пользователей испытывают трудности с доступом к новостной ленте соцсети

Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, с вечера 4 марта большинство пользователей испытывают трудности с доступом к новостной ленте соцсети.

Проблемы возникли у пользователей из Германии, Испании, Нидерландов, Франции и США. При этом на сбой в работе Instagram также пожаловались пользователи из Украины и России.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Тег Instagram, сбой, соцсеть

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