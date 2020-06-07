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В работе Telegram произошел масштабный сбой

7 июня, 00:48

Елена Вус Елена Вус

На проблемы в работе жаловались более 11 тыс. пользователей мессенджера в 37 странах

В работе мессенджера Telegram, который ранее скопировал приятную идею у Viber, в субботу вечером, 6 июня, произошел массовый сбой. Первые неполадки начали фиксироваться в 23:05 по киевскому времени. От сбоя в работе пострадали пользователи Беларуси, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Испании и европейской части России.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

О проблемах в работе жаловались более 11 тыс. пользователей мессенджера в 37 странах. У большинства из них стало невозможным подключение. Также пользователи жаловались на то, что не могут отправить сообщения.

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Между тем, на официальном сайте представители сервиса подтвердили наличие проблем в работе, а также пообещали устранить их в ближайшее время.

Ранее юзеры жаловались на сбой в Twitter.

А сбой Skype по всему миру привел к тому, что у пользователей не отправлялись сообщения. С проблемами в работе программы столкнулись пользователи в России, Беларуси, Великобритании, Германии, Румынии, Польши и других стран. Точное число пользователей, столкнувшихся с невозможностью отправить и принять сообщения, неизвестно.

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