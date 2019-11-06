В районе таджикско-узбекской границы неизвестные атаковали погранзаставу: есть погибшие

Во время операции погибли один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана

/ Фото: Pixabay

Вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе. Об этом пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности.

"В ночь на 6 ноября 2019 года вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу № 4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султанабад", — говорится в сообщении. По данным релиза, нападавшие захватили 5 единиц огнестрельного оружия

В результате проведенной операции силовых структур 15 вооруженных преступников, которые были окружены, обезврежены, еще 5 человек задержаны. Во время операции погибли один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана.

В релизе отмечается, что на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, ведется расследование.

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Пограничная застава расположена в районе Рудаки, около 50 км к западу от столицы, на таджикско-узбекской границе.

Напомним, что 22 июля между жителями Кыргызстана и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки, в результате с киргизской стороны 14 человек получили ранения и травмы, в том числе пограничник и милиционеры. С таджикской стороны в ходе конфликта один человек погиб и еще 15 пострадали.

Потом столкновения прекратились. Но 23 июля ситуация вновь обострилась. Около 16 часов с таджикской стороны прозвучали выстрелы, был ранен кыргызский пограничник.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, из них согласовано 519.

Спорные участки в основном расположены в районах, где с Бободжон-Гафуровским и Исфаринским районами Таджикистана граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты — из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития.

Напомним, что в Таиланде неизвестные напали на КПП. После стрельбы нападавшие применили взрывчатку и рассыпали гвозди на проезжей части, чтобы задержать преследователей.

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