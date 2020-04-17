В разгар пандемии с МКС вернулись трое астронавтов: видео

Двое американских и один российский член экипажа орбитальной станции приземлились в Казахстане

По прошествии более двух месяцев после возвращения с орбиты космонавтов Александра Скворцова, Кристины Кук и Луки Пармитано, в Казахстане приземлился корабль с тремя другими членами экипажа Международной космической станции.

Как сообщает CNN, утром 17 апреля в казахских степях приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" с космонавтом Олегом Скрипочкой (Роскосмос) и астронавтами Джессикой Меир и Эндрю Морганом (NASA).

Последний находился в космосе с июля прошлого года, а Скрипочка и Меир – чуть более полугода.

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Из-за охватившей мир коронавирусной пандемии рассматривался вариант с отсрочкой их возвращения, однако в Роскосмосе это исключили.

В связи с этим астронавтов встречали по-особому: после приземления специалисты наземных служб помогли им открыть люки и покинуть корабль, после чего их усадили в специальные кресла и передали медикам. При этом все специалисты носили маски и перчатки.

После медобследования Скрипочку, Меир и Моргана доставят на вертолетах на оперативный аэродром, а оттуда – в Москву.

Таким образом, на Международной космической станции остаются три члена экипажа: командир МКС американец Кристофер Кэссиди, а также россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

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Напомним, что в прошлом месяце именно Джессика Меир управляла дистанционной механической рукой-манипулятором, при помощи которой захватила космический корабль Cargo Dragon.

А прошлой осенью Эндрю Морган вместе с соотечественницей Кристиной Кук совместно совершили 219-й выход в космос в истории МКС.

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