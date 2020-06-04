В резонансном деле об исчезновении Мадлен МакКанн подозревают немца

43-летний немец, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме в Германии, стал новым подозреваемым в резонансном деле об исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мадлен МакКанн. В 2017 году в Великобритании возобновили расследование дела.
Об этом сообщили в британской и немецкой полиции, пишет BBC
Мужчина путешествовал в доме на колесах по Португалии в 2007 году и был в районе, где в последний раз перед исчезновением видели трехлетнего ребенка.
Кроме того, выяснилось, что мужчина переоформил свой автомобиль на чужое имя на следующий день после исчезновения Мадлен.
Полиция также обнародовала номера телефона подозреваемого и номера, на которые он звонил в то время. Правоохранители призвали откликнуться свидетелей, поскольку любая информация может иметь "критическое" значение для расследования.
Напомним, Мадлен МакКанн, которой в 2020 году исполнилось бы 16 лет, пропала вечером 3 мая 2007 года в португальском городке Прая-де-Луж. Родители оставили спящего ребенка в отеле, а сами отправились ужинать.
В ее исчезновении подозревали в том числе ее родителей. Следствие пыталось выдвинуть против супругов обвинения в убийстве девочки по неосторожности и сокрытии ее тела. Однако за недостаточностью улик эта версия позднее рассыпалась.
Родители девочки категорически отвергали все обвинения в свой адрес и организовали международную кампанию по поискам Мадлен.
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