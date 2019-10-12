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В результате атаки Турции в Сирии 190 тысяч мирных жителей покинули дома

12 октября, 14:19

Число погибших мирных жителей достигло 20

/ Фото: Reuters

После вторжения турецких войск на северо-восток Сирии более 190 тыс. мирных граждан покинули населенные пункты в пограничных районах. Об этом говорится в заявлении курдов, распространенном телеканалом Al hadaf.

"Численность беженцев, переместившихся вглубь провинций Хасеке и Ракка, достигла с 9 октября 191 тыс. человек", — отмечается в документе.

К настоящему времени подразделения турецкой армии и воюющие на их стороне вооруженные формирования сирийской оппозиции установили контроль над 20 населенными пунктами на севере сирийских провинций Хасеке и Ракка.

Кроме того, им удалось захватить блокпост на пересечении дорог, идущих в города Телль-Тамер, Айн-Иса и Ракка.

По данным Al Arabiya, за трое суток на северо-востоке Сирии число погибших мирных граждан достигло 20, десятки получили ранения. Большинство жертв приходится на город Телль-Абъяд на севере провинции Ракка, который сильно разрушен в результате бомбардировок.

Напомним, вооруженные силы Турции ликвидировали 277 бойцов курдских формирований в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии.

Кроме того, турецкая артиллерия нанесла при обстреле города Кобани в Сирии удар по месту, которое находится недалеко от позиций американских военных . По словам источников, Вашингтон ранее потребовал от Анкары не наносить удары по ряду территорий. На некоторых из них находятся американские военные.

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